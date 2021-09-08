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Общество8 сентября 2021 7:23

В Самарской области увеличили расходы на здравоохранение и соцподдержку

Депутаты самарской губернской думы приняли изменения в бюджет на 2021 год
Сергей ЧЕРНЫХ
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Депутаты приняли изменения в бюджете

Депутаты приняли изменения в бюджете

Депутаты самарской губернской думы приняли изменения в бюджет на 2021 год, увеличив расходы на здравоохранение и социальную поддержку.

Законопроект предварительно рассмотрели на заседании фракции "Единой России", участие в котором принял секретарь реготделения партии, губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Как отметил Дмитрий Азаров, изменения в бюджете сделаны на основе предложений граждан, которые они вносили в Народную программу партии.

- Благодаря обращениям пожеланиям от сотен тысяч жителей региона – как членов партии, так и сторонников, граждан, которые приняли участие в формировании нашей программы — мы понимаем, что волнует людей больше всего, на что в первую очередь требуется направить финансовые ресурсы, - сказал Дмитрий Азаров.