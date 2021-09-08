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Общество8 сентября 2021 8:52

СК РФ начала проверку по факту похищения отцом своих детей у бывшей жены в Тольятти

Отец забрал мальчиков, хотя суд постановил оставить их с матерью
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи проводят проверку по факту похищения детей в Тольятти

Следователи проводят проверку по факту похищения детей в Тольятти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту похищения детей в Тольятти.

По данным СК РФ, мужчина после развода вопреки решению суда самовольно забрал детей у бывшей супруги - двоих мальчиков семи и девяти лет. Он забрал их из школы и увез, а теперь удерживает их в загородном доме. Бывшая жена, мать детей, считает, что мужчине помогает его новая возлюбленная.

Следственный комитет выясняет причины произошедшего, проверка находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.