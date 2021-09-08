СК РФ начала проверку по факту похищения отцом своих детей у бывшей жены в Тольятти

Следователи проводят проверку по факту похищения детей в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту похищения детей в Тольятти.

По данным СК РФ, мужчина после развода вопреки решению суда самовольно забрал детей у бывшей супруги - двоих мальчиков семи и девяти лет. Он забрал их из школы и увез, а теперь удерживает их в загородном доме. Бывшая жена, мать детей, считает, что мужчине помогает его новая возлюбленная.

Следственный комитет выясняет причины произошедшего, проверка находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.