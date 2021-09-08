В самарской прокуратуре заявили, что глава департамента имущества не справляется с обязанностями

В Самаре ряд объектов культурного наследия находится в аварийном состоянии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В прокуратуре Самарской области считают, что глава департамента управления имуществом не справляется со своими обязанностями. Такой вывод был сделан после оценки объектов культурного наследия, многие из которых находятся в плачевном состоянии.

Как отмечают в надзорном ведомстве, меры по исправлению ситуации не принимаются. Так, в городском бюджете предусмотрено явно недостаточно средств для того, чтобы привести в порядок и содержать эти объекты.

Это является следствием ненадлежащего исполнения обязанностей главы департамента, считают в прокуратуре. В адрес главы Самары внесли представление об устранении нарушений. Ситуация находится на контроле прокурора города.