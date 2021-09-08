В центре Самары не будет холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Самары отключат холодную воду из-за ремонта сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщает "РКС-Самара".

Специалисты заменят задвижки диаметром 150 и 300 мм, а также пожарные гидранты на улицах Ленинградской, Ленинской, Самарской, Венцека и Братьев Коростелевых.

Работы продлятся с 9 сентября (с 9:00) до 10 сентября (до 6:00). Из-за этого отключат холодную воду в ряде домов на указанных улицах, а также на Галактионовской, Молодогвардейской, Арцыбушевской, Льва Толстого и на переулках Тургенева, Гончарова, Запланном и Узеньком.

Питьевую воду будут подвозить в бойлерах.