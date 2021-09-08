В Самарской области более 400 заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 8 сентября, выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровели 234 человека.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 93 832 человека. Из них по выздоровлению выписали 79 786 пациентов.

За сутки в регионе 24 новых летальных случаев, всего среди заразившихся умерли 3 408 человек.

В целом по стране 18 024 новых заболевших в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились более 7 млн человек.