В Самарской области легковушка "заехала" под "КамАЗ", пострадал водитель

Легковушка въехала в грузовик. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Легковой автомобиль врезался в грузовик "КамАЗ", пострадал водитель, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером на 2 км дороги "Самара - Оренбург - Дмитриевка". На легковушке Toyota Corolla ехал 59-летний водитель, который не держал безопасную дистанцию до едущего впереди грузовика. От удара легковой автомобиль буквально заехал под грузовик.

В результате аварии травмы получил водитель легковушки. На автомобиле скорой помощи его доставили в больницу.

Полицейские устанавливают причины произошедшего, по факту случившегося проводится проверка.