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Общество8 сентября 2021 12:50

Самарчанка пойдет под суд за оскорбление полицейского, выявлявшего "антимасочников" в транспорте

Женщине грозит до года исправительных работ
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре женщина оскорбила полицейского

В Самаре женщина оскорбила полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить женщину, которая оскорбила полицейского, выявлявшего "антимасочников" в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, женщина ехала в транспорте без маски. При этом в регионе сейчас действует масочный режим, а нарушителям грозит штраф.

Женщина категорически отказывалась использовать маску, и ей предложили покинуть салон. В ответ она в нецензурной форме принялась оскорблять правоохранителя.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Женщине грозит до года исправительных работ.