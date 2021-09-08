Самарчанка пойдет под суд за оскорбление полицейского, выявлявшего "антимасочников" в транспорте

В Самаре женщина оскорбила полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить женщину, которая оскорбила полицейского, выявлявшего "антимасочников" в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, женщина ехала в транспорте без маски. При этом в регионе сейчас действует масочный режим, а нарушителям грозит штраф.

Женщина категорически отказывалась использовать маску, и ей предложили покинуть салон. В ответ она в нецензурной форме принялась оскорблять правоохранителя.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Женщине грозит до года исправительных работ.