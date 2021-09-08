Новый Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре откроется 15 сентября 2021 года

Новый Дворец спорта готов к открытию Фото: Вячеслав СОРОКИН

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о скором открытии нового Дворца спорта на улице Молодогвардейская. В прямом эфире ГТРК «Самара» глава региона рассказал, что Ледовый дворец откроется уже 15 сентября 2021 года.

- Открытие будет ярким и красочным. Приглашаю самарцев побывать в новом Дворце спорта, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что открытие Ледового Дворца состоится на год раньше, чем планировалась. Это стало возможным, благодаря получению дополнительного финансирования.

Напомним, также осенью этого года планируется открытие еще одного долгожданного объекта – филиала Третьяковской галереи в бывшем здании Фабрики-кухни. Уже 13 сентября 2021 года, в обновленном здании пройдет серия балета-перформанса, которая расскажет об истории исторического здания в Самаре.