В Самарастате рассказали, кто в Самарской области зарабатывает больше всех

Средняя зарплата самарцев - почти 46 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарастате опубликовали обновленную статистику по среднемесячным заработным платам в Самарской области за июнь 2021 года. Согласно приведенным данным, больше всего зарабатывают самарцы, работающие в сфере добычи полезных ископаемых.

Так, средняя заработная плата рабочих в сфере добычи полезных ископаемых за июнь 2021 года составила 93 550 рублей. На втором месте рейтинга высоких зарплат – сотрудники профессиональной, научной и технической деятельности. Летом они заработали в среднем 71 602 рубля. Сотрудники сферы информационных технологий и связи на третьем месте со средней заработной платой 58 109 рублей.

Меньше всего в Самарской области получают сотрудники гостиниц и общепита. Их зарплата за июнь составила 23 368 рублей.

В Самарастате отметили, что в этом году у самарцев заработок вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, в июне 2021 года средняя месячная зарплата горожан составила 45 906 рублей.