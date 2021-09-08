В регионе ожидается сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщают в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, днем в среду, 8 сентября, местами по области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

В региональном МЧС в таких условиях советуют долго не находиться на улице и не выходить без необходимости, не прятаться от ветра около ненадежных рекламных конструкций или ветхих деревьев, а также около стен домов, поскольку с крыш могут падать разные предметы.

До конца рабочей недели в регионе ожидается дождливая погода, при этом, станет теплее, местами по области возможно до +22 градусов.