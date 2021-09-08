В Самаре общепит оштрафовали на 1 миллион рублей за попытку сотрудницы дать взятку полицейскому

Попытка "помочь" работодателю обернулась административным штрафом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре сотрудница одного из заведений города попыталась с помощью денег оградить своего работодателя от составления административного протокола. Суд постановил взыскать с общепита, где работает женщина, штраф в размере 1 миллиона рублей.
- В отношении организации, в чьих интересах действовал сотрудник, было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа, - сообщили в ФССП по Самарской области.
Кроме того, приставы предупредили руководство кафе, что в случае неуплаты задолженности, с организации будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от первоначальной суммы штрафа.
Как сообщили в отделе судебных приставов, руководство сразу оплатило всю задолженность, не желая увеличивать миллионный штраф.