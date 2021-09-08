В Самарской области восстановят уникальную мельницу XIX века

Мельница была построена в XIX веке

В Самарской области планируют восстановить уникальную мельницу, расположенную в Нефтегорском районе. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Мельница была построена в XIX веке. Считается, что жернова для нее привозили с Урала и из Франции, поскольку жернова, изготовленные из местного известняка, не давали должного качества помола.

Отмечается, что сейчас мельница является единственной в ПФО, сохранившейся с XIX века. В районе получили первый транш в 30 млн рублей. Работы начнутся в апреле следующего года. Средства поступают из внебюджетных источников.

В дальнейшем планируется сделать рядом с мельницей печи, на которых будут выпекать хлеб из муки, изготовленной на восстановленной мельнице.