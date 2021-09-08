Депутат Александр Хинштейн рассказал о смерти министра МЧС Евгения Зиничева

Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека

8 сентября 2021 года в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Как стало известно, трагедия произошла во время проведения межведомственных учений по защите от чрезвычайных ситуаций Арктической зоны. Евгений Николаевич сорвался со скалы, пытаясь спасти оператора Александра Мельника.

Депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда» о том, каким был Евгений Зиничев, и почему произошла трагедия в Норильске.

- Евгений Николаевич останется в моей памяти очень простым и доступным человеком, который не был испорчен ни высоким статусов, ни звездами на погонах, - поделился воспоминаниями Александр Хинштейн с «Комсомольской правдой».

Депутат рассказал, что в связи со смертью генерала, будет проводиться полная и глубокая проверка. По мнению Александра Хинштейна, который лично знал министра Зиничева, в тот момент Евгений Николаевич, вероятно, думал только о том, чтобы спасти человека.

- Его не волновало, кто рядом и кто может помочь. Он ровно в эту долю секунды принял решение и прыгнул спасать человека. Так может поступить только настоящий герой, - сказал депутат.

Александр Хинштейн вспомнил тот период жизни, когда Евгений Зиничев работал на должности исполняющего обязанности губернатора Калининградской области. В той должности он проработал не долго.

- На моей памяти это единственный руководитель, который честно сказал, что данная работа для него тяжела, и он может не справиться с обязанностями и подвести президента, - вспоминает Александр Хинштейн.

Когда Хинштейн спросил у Евгения Николаевича, а не страшно ли ему было признаться в том, что он с чем-то не справляется. На что Зиничев ответил «мне гораздо страшнее подвести президента, чем сейчас ему сказать правду». Данный факт еще раз подтверждает порядочность и открытость погибшего Евгения Зиничева.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича.