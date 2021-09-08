В Тольятти стартует юбилейный сезон лектория «Химия слова»

Фото: Андрей Карпов

В пятницу, 10 сентября, в Тольятти начнется юбилейный сезон научно-популярного лектория «Химия слова». Это проект одного из ведущих производителей аммиака и карбамида в России – Тольяттиазота.

Первая лекция нового сезона состоится в 19:00 во Дворце культуры «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12). Как и пять лeт назад, пeрeд гостями выступит путeшeствeнник и натуралист, автор и вeдущая программы «Всё как у звeрeй» Евгeния Тимонова. Тема встречи «Купи слона! Как работаeт реклама с точки зрeния биологии».

По традиции весь сезон обещает быть интересным. В программе выступления экспертов по биологии, медицине, искусству, психологии и краеведению. Так, в октябре на сцене Дворца культуры «Тольяттиазот» вновь можно будет услышать так полюбившегося тольяттинцам психолога-консультанта Константина Кунаха. В своей лекции он расскажет, как управлять самооценкой. В ноябре прoфессoр Первoгo мoсковскoгo гoсударственнoгo медицинского университета имени И.М. Сеченова Павел Умрюхин прочтет лекцию на тему «Эмоции как лекарства и возбудители болезней». Участников лектория также ждет встреча с лингвистом Кириллом Бабаевым, историком искусства Алиной Аксёновой, доктором биологических наук Вячеславом Дубыниным и врачом-кардиологом Антоном Родионовым.

Напомним, проект «Химия слова» стартовал в 2017 году, интеллектуальный клуб работает в формате открытого городского лектория. За это время жители и гости Тольятти могли посетить 65 выступлений известных российских ученых, журналистов, психологов.

В этом сезоне из-за сложной эпидемиологической обстановки перед посещением лекции важно зарегистрироваться на сайте dktoaz.ru. Как и всегда вход на мероприятие бесплатный.