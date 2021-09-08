Самарцы смогут передавать показания счетчиков воды через операторов «Почты России»

С сентября показания приборов учета будут принимать в отделениях «Почты России». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня большая часть самарцев за водоснабжение и водоотведение платит по счетчикам. Ежемесячнов «РКС-Самара» стекается около 300 000 показаний приборов учета, которые нужно своевременно и правильно обработать. Когда данные со счетчиков передаются через сеть и электронные устройства, ошибок при начислении платы почти не возникает. А вот корректно обработать большое количество бумажных показаний из специальных ящиков сложно. Поэтому компания «РКС-Самара» решила отказаться от ящиков и данных, написанных от руки, и полностью перейти на современные способы общения с абонентами.

С сентября показания приборов учета будут принимать в отделениях «Почты России». Пожилым людям, которые главным образом и пользовались ящиками, теперь достаточно с 7 по 23 числа дойти до ближайшего отделения почты, назвать оператору свой лицевой счет и текущие показания.

Передать показания приборов учета можно и привычными способами:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» через электронные терминалы на ул. Луначарского, 56 с 7 по 23 число, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение и через оператора ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца - через голосового робота, без очереди.

Передать показания приборов учета можно и привычными способами:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» через электронные терминалы на ул. Луначарского, 56 с 7 по 23 число, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение и через оператора ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца - через голосового робота, без очереди.