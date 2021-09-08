В селе Спиридоновка Самарской области окрыли новую спортивную площадку

Спортивная площадка радует жителей Спиридоновки своей современностью и универсальностью

В селе Спиридоновка Самарской области, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», появилась новая спортивная площадка. На новой универсальной площадке местные жители смогут не только поддерживать форму круглый год на спортивных тренажерах, но и заниматься футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, гандболом, стрит-болом и хоккеем.

- Совместными усилиями, с финансированием из регионального и муниципального бюджетов в общей сумме более 2,5 миллионов рублей, работы провели в сжатые сроки, - сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, рядом с хоккейной коробкой установили две теплые раздевалки, а теннисный стол усилили антивандальной конструкцией. Территория спортивной площадки дополнилась лавочками, урнами и пешеходными дорожками.

- Такие площадки должны быть в каждом селе, буквально в шаговой доступности. Здесь можно погонять мяч или позаниматься на тренажерах, сыграть в хоккей или в теннис. Очень важно, что этот спортивный объект появился исходя из пожеланий жителей села, а ещё – с привлечением средств областного бюджета, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин.