В Самаре на улицах Первомайская и Ленинградская начали рисовать муралы на стенах многоэтажек

На Первомайской начали создавать картину по сюжету дворовой жизни Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре стартовал арт-проект Samara Ground Art Festival, в рамках которого известные уличные художники создают муралы на фасадах многоэтажных домов. В настоящее время работы по созданию шедевров уличного искусства ведутся на нескольких улицах Самары. Художники Samara Ground Art Festival Михаил Most и Роман Мураткин начали работать над своими картинами на улицах Первомайская и Ленинградская.

Михаил Most сейчас работает над созданием космического мурала на торце дома на Ленинградской, 70. Роман Мураткин на здании на Первомайской, 25 изобразит дворовую жизнь с играющими на фоне детьми.

- Сейчас в Самаре задействованы шесть локаций. В рамках фестиваля задействованы две точки на Галактионовской, дом на Пушкина, 195 и Маяковского, 20, - сообщили организаторы проекта.

В ближайшее время в Самару прибудут другие художники со всего мира. В их числе Луис Густаво Мартинс L7Matrix, который сейчас завершил работу над муралом в Тольятти и Покрас Лампас, который в прошлом году расписывал стену на Маяковском спуске.