В Самарской области готовы воспитывать будущих инженеров со школьной скамьи

Виктор Акопьян рассказал, как нужно поддерживать в школах талантливую молодежь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян прокомментировал концепцию развития человеческого потенциала, которую высказала член президиума совета при президенте РФ Елена Шмелева. Она отметила, что поддерживать талантливых школьников нужно с первых лет их пути в науке. А в регионах должны создаваться передовые инженерные школы с хорошо оснащенными научно-образовательными центрами, лабораториями, междисциплинарными проектами.

- Чтобы вырастить будущих ученых, детей нужно постоянно поддерживать, буквально за руку вести к научным достижениям. И как учитель химии с большим стажем могу утверждать: этот действенный способ активно используется в нашем регионе. Мы постоянно совершенствуем условия для раскрытия потенциала школьников, - отметил Виктор Акопьян.

Он рассказал, что в регионе есть, например, центр "Вега", где со школьниками работают преподаватели вузов. И четыре воспитанника центра в этом году стали федеральными призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Дом научной коллаборации работает при СамГТУ, в нем робототехнике и нефтехимии учится более 800 ребят. В селах и небольших городах работает 151 центр "Точек роста", а при школах созданы 49 детских мини-технопарков.

Есть и другие позитивные новости: пять школ региона стали базовыми для Российской академии наук, опорными для Самарского медуниверситета служат еще несколько учебных заведений - и это уникальный для масштабов страны формат взаимодействия.

Елена Шмелева отметила, что важно поддерживать молодых ученых и давать им все возможности для развития. В Самарской области уже показывают, как можно этого добиться.

Елена Шмелева рекомендовала развивать инженерную школу в регионах

- Очень важно, чтобы поддержка талантливых, заинтересованных в обучении, целеустремленных детей шла красной нитью через всю их жизнь, начинаясь со школьной скамьи. И это обязательно скажется на улучшении качества жизни всех россиян, - подчеркнул Виктор Акопьян.