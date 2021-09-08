В Самарской области удалось сократить детский травматизм на железной дороге на 60%

Железная дорога - не место для прогулок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наушники и капюшон часто становятся причиной происшествий с детьми на железной дороге, об этом рассказал заместитель главного инженера КбшЖД Сергей Клищенко во время круглого стола в пресс-центре «Комсомолки». Круглый стол «Детская безопасность: как защитить ребенка на дороге, за компьютером и в школе» по традиции прошел в начале нового учебного года.

- Мы стараемся нестандартно подходить к разъяснению детям того, что железная дорога - это опасно. Один из вариантов такой работы - предупредительные надписи на переходах «Сними наушника», «Сними капюшен». Экскурсии на объекты железной дороги, во время которых мы ненавязчиво рассказываем, как избежать опасности, - рассказал Сергей Клищенко.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления на транспорте Алла Нечесова отметила, что в регионе также дважды в год проводится совместная акция сотрудников линейно полиции и железной дороги – «Дети и транспорт». А с 1 сентября ежедневно идут совместные рейды и выходы в школы, посвященные безопасности. Также ежегодно проходит конкурс «Безопасность глазами детей». Начинался он с детских рисунков, а сейчас участники снимают настоящие фильмы на телефон.

Главный инженер Куйбышевской дирекции инфраструктуры Виталий Трушин добавил, что совместными усилиями всех ведомств. В регионе удалось сократить детский травматизм на железной дороге на 60%.

- Не менее важным является формирование безопасной среды. В рамках плотных проектов в этом году мы установили 10 бегущих строк, которые предупреждают о приближение железнодорожного транспорта. Они появились в местах, где люди чаще всего переходят рельсы. Также предусмотрено строительство пешеходных переходов с сигнализацией. В Самарской области таких уже порядка 15, еще два строятся. Также проводится ограждение опасной зоны, - рассказал Виталий Трушин.

Подробнее о том, что уже сделано для безопасности детей в Самарской области и какие советы эксперты дали родителям, читайте в ближайшем выпуске газеты «Комсомольская правда».