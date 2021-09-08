В Самаре мужчина попытался дать полицейскому взятку за беспрепятственную продажу алкоголя без штрихкода

Теперь предприниматель заплатит в два раза больше предложенной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд отдали предпринимателя, который попытался подкупить сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Взяткодателя задержали на месте преступления во время передачи денег оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по городу Самара.

По версии следствия, в декабре прошлого года, самарец передал полицейскому 150 тысяч рублей за не изъятие алкогольной продукции, реализуемой без предоставления документа с наличием штрихового кода и, соответственно, внесение в протокол осмотра места происшествия заведомо ложных сведений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Суд признал местного жителя виновным по статье 291 части 3 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» и приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей.