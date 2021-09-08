В Шигонском районе несколько часов искали 86-летнюю бабушку, страдающую провалами памяти

Пожилая женщина ушла в неизвестном направлении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Семейный отдых на даче в Шигонском районе был омрачен бесследным исчезновением бабушки. С территории дачи в селе Белогорск в неизвестном направлении ушла 86-летняя пенсионерка, которая страдает провалами памяти. Семья несколько часов своими силами искали пропавшую родственницу, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к полицейским.

К месту происшествия выехали сотрудники отдела полиции №35 МУ МВД «Сызранское». Также на помощь в поисках прибыли оперативники отдела уголовного розыска участковые уполномоченные полиции, кинолог с собакой, работники лесосохранных организаций и добровольцы из числа местных жителей.

- Ситуация осложнялась тем, что местность, в которой пропала женщина – труднопроходима: скалистая, с глубокими оврагами и густым лесом. Полицейские определили несколько вариантов маршрутов, куда могла пойти пенсионерка, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Через несколько часов поисков бабушку нашли, ее жизни ничего не угрожало. Родственники пропавшей поблагодарили поисковиков и написали благодарственное письмо на имя сотрудников сызранской полиции, которые оперативно отреагировали на ситуацию.