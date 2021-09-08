В Самаре оплачивать проезд картой в маршрутках можно будет только в 2025 году

Современных технологий придется ждать еще 4 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары задали вопрос чиновникам о возможности оплаты проезда картой в маршрутных такси. В некотором городском общественном транспорте Самары установлены валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, а в маршрутках все еще действует система «передать за проезд водителю».

В департаменте транспорта Самары отреагировали на вопрос горожан и сообщили, что возможность безналичной оплаты проезда в маршрутных такси города появится к 2025 году.

- Согласно научной работе Минтранса Самарской области, возможность оплаты проезда картой появится к 2025 году. Сейчас совместно с коллегами готовим план реализации, - сообщили чиновники.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в Самаре вернули скидки на проезд в общественном транспорте картой МИР. Поездка будет дешевле на шесть рублей.