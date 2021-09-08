Комик Илья Соболев заплатит 100 тысяч рублей оскорбленному юристу из Тольятти

Тольяттинец обиделся на "злую" шутку комика

Российский стендап-комик Илья Соболев заплатил тольяттинскому юристу Леониду Тарантову моральную компенсацию за оскорбление. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, сумма компенсации составит 100 тысяч рублей, а также будут взысканы расходы на услуги юристов.

Основанием для подачи искового заявление на звезду отечественного телевидения стало оскорбительное аудиосообщение, поступившее на телефон юриста из Тольятти. Дело было в 2019 году, когда на одной из передач Соболева, его гость должен был записать унизительное аудиосообщение и отправить на рандомный номер телефона.

Получателем оказался Леонид Тарантов из Самарской области. Мужчина сильно обиделся на сообщение от комика и подал на него иск на 84 миллиона рублей. Как выяснилось, Илья Соболев предлагал тольтяттинцу вырезать эту запись из эфира передачи, однако юрист не ответил на данное предложение.