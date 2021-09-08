Дмитрий Азаров рассказал о развитии Самарско-Тольяттинской агломерации на Московском финансовом форуме 2021

Дмитрий Азаров принял участие в Московском финансовом форуме

8 сентября 2021 года в столице России прошел Московский финансовый форум, в котором принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона рассказал на форуме о развитии Самарско-Тольяттинской агломерации.

Главной темой обсуждения на форуме стало понятие агломерации. Чиновники высказали мнение, что на сегодняшний день одной из важнейших задач стоит определение понятия агломерации. Это необходимо для того, чтобы понять приоритизацию развития этих территорий.

В Самарской области сейчас в рамках государственно-частного партнерстваа реализуется проект строительства мостового перехода через Волгу и 100 км федеральной трассы, вписанный в международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай».

- Самарско-Тольяттинская агломерация - это федеральная задача, даже межгосударственная, но инициировал этот проект наш регион, и мы его реализуем, - отметил губернатор Самарской области.

В ходе панельной сессии затронули вопрос о росте цен на строительные материалы. Президент России Владимир Путин подписал постановление о регулировании механизма пересчета стоимости контрактов в связи с удорожанием строительных материалов. Дмитрий Азаров предложил применять данный инструмент и в государственно-частном партнерстве.