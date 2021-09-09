Средняя зарплата в Самарской области выросла до 45 906 рублей

Зарплаты в регионе все растут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарастате обнародовали данные о средней зарплате в Самарской области в июне 2021 года. Она значительно подросла, несмотря на все кризисные явления. За год значение этого показателя выросло на 15,4%. Средняя зарплата в Самарской области в июне 2021 года составляет 45 906 рублей. К маю она также увеличилась на 7,8%.

- Больше всего в Самарской области зарабатывают представители производств, работающих в сфере добычи полезных ископаемых. Здесь средняя зарплата составляет 93 550 рублей, - сообщили в Самарастате.

Естественно, что в нашем регионе речь более всего идет именно о нефтяниках. На втором месте - программисты и айтишники, у них зарплаты несколько снизились - на 1,5-2%, и составили 58 тысяч рублей в среднем. Третьи в этом рейтинге финансисты и страховщики - они стали зарабатывать на 4,8% больше, чем в минувшем году - 57,2 тыс. рублей в целом.

Самые бедные работники в общепите и гостиницах: средняя зарплата здесь 23 368 рублей, это скорее связано с большой разницей доходов руководящего и обслуживающего персонала,

За год, да и к маю больше всего упали средние зарплаты в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром - на 2% за год и на 10,4% за месяц.

В июне 2020 года средняя заработная плата по Самарской области (речь идет о номинальной среднемесячной) составляла 39 427 рублей. Так что рост произошел немаленький. В среднем за шесть месяцев зарплата в регионе составила 41 115 рублей - в прошлом периоде это было 37 656 рублей.