В Самарской области дожди ожидаются до конца рабочей недели

В Самарской области могут пройти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца рабочей недели пройдут дожди, температура воздуха местами поднимется до 22 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, погоду в регионе сейчас формирует малоподвижный атлантический циклон, из-за которого идут кратковременные дожди с порывистым ветром. При этом, температура воздуха будет постепенно повышаться. Места по области возможно до 22 градусов тепла.

В ближайшие дни, в том числе, в выходные, ожидается от 12 до 17 градусов тепла днем, а в ночные часы до +13 градусов.

До конка рабочей недели ожидаются кратковременные дожди, суббота пройдет без существенных осадков.