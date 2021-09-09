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Общество9 сентября 2021 6:47

В Самарской области дожди ожидаются до конца рабочей недели

Местами по области ожидается до 22 градусов тепла
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самарской области могут пройти дожди

В Самарской области могут пройти дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца рабочей недели пройдут дожди, температура воздуха местами поднимется до 22 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, погоду в регионе сейчас формирует малоподвижный атлантический циклон, из-за которого идут кратковременные дожди с порывистым ветром. При этом, температура воздуха будет постепенно повышаться. Места по области возможно до 22 градусов тепла.

В ближайшие дни, в том числе, в выходные, ожидается от 12 до 17 градусов тепла днем, а в ночные часы до +13 градусов.

До конка рабочей недели ожидаются кратковременные дожди, суббота пройдет без существенных осадков.