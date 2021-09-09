В Самаре приставы арестовали у должницы Porsche Cayenne

Судебные приставы арестовали в Самаре дорогую иномарку за долги

В Самаре судебные приставы арестовали дорогую иномарку из-за долга в 135 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

Самарским приставам поступила информация, что в другом регионе разыскивают женщину, которая накопила долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Предполагалось, что она находится в Самаре. Планировалось арестовать принадлежащий ей Porsche Cayenne.

Приставы осмотрели дворы и стоянки, где может находиться автомобиль, совместно с сотрудниками ГИБДД установили примерные маршруты передвижения должницы.

В итоге автомобиль нашли на парковке около автосервиса. Внедорожник погрузили на эвакуатор и отправили на спецстоянку. Получить дорогую иномарку обратно женщина сможет, как только оплатит все долги.