В Самарской области каждый день более 400 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 9 сентября, выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровели 323 человека.

В регионе достигнуто новое максимальное значение заболевших за сутки, ранее находили не больше 467-ми.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 94 300 человек, из которых выздоровели 80 109.

За сутки в регионе 25 новых летальных исходов среди заразившихся, всего умерли 3 433 человека.

В целом по стране 18 380 новых заразившихся в 85-ти регионах страны, всего заболели более 7 млн человек.