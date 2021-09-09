Фестиваль Шостаковича в Самаре в 2021 году станет главным событием осени

В театре оперы и балета Самары откроется фестиваль Шостаковича Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в субботу, 11 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович XX».

Музыку авторства известного композитора Дмитрия Шостаковича представят музыканты Большого театра, государственный симфонический оркестр «Новая Россия», всемирно известные дирижеры, звезды российской оперы.

Фестиваль откроет оркестр «Новая Россия» под управлением лауреата премии «Золотая маска» Федора Леднева.

В предстоящие две недели в Самарской области пройдут 22 спектакля и концерта, лекции, конференции и кинопоказы.

Завершится фестиваль 26 сентября в Тольяттинской филармонии, где выступит хор musicAeterna, основанный российским дирижером греческого происхождения Теодором Курентзисом.

Шостакович жил в Самаре (тогда называвшейся Куйбышевом) во время Великой Отечественной войны. Здесь он закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией. Долгое время имя Шостаковича практически не было отмечено в Самаре, однако в дальнейшем улицу около театра оперы и балета, где состоялось первой исполнение знаменитой симфонии, назвали именем композитора. Затем в сквере у театра был установлен памятник Шостаковичу авторства скульптора Зуруба Церетели, а сейчас проводится фестиваль в честь композитора.