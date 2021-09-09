Специалисты РКЦ «Прогресс» проверили состояние ракеты у музея «Самара Космическая»

Специалисты проверили состояние ракеты. Фото - Яндекс.Панорамы

Специалисты РКЦ «Прогресс» проверили состояние ракеты, установленной у музея «Самара Космическая». Об этом "КП-Самара" сообщили на предприятии.

У музея установлена настоящая ракета, которую использовали для тренировки на космодроме Плесецк. Ракета была изготовлена в 1984 году, а в 1999 году после выработки ресурса ее переделали под макет, который установили в 2001 году по инициативе известного конструктора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Козлова.

Специалисты провели визуальный осмотр ракеты и впервые с момента установки монумента обследовали баки и головной обтекатель.

По итогам проверки составили отчет по выявленным недостаткам. Среди них отслоение лакокрасочного покрытия, загрязнение монумента, потеки ржавчины. Серьезных дефектов, таких как трещины или повреждения несущих конструкций, обнаружено не было.

В дальнейшем специалисты планируют проверить элементы крепления ракеты на крыше здания музея.

Специалисты установили срок службы монумента до 2026 года. Как отмечают на предприятии, после устранения всех выявленных недостатков срок службы продлят на 10-15 лет.