В Самаре рядом с ТЦ «Метро» на Кряже хотят построить высотки с одной парковкой на две квартиры

Застройщик просит разрешения на отклонение от предельных параметров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары анонсировала проведение публичных слушаний по заявлению застройщика, который планирует возвести многоэтажные жилые дома рядом с ТЦ «Метро» в поселке Кряж. Там хотят возвести жилой комплекс с ограниченными парковками.

Согласно опубликованному постановлению, застройщик просит у администрации выдачи разрешения от предельных параметров, для возведения в Куйбышевском районе, в границах Уральской, Поселковой, Заусадебной и Барнаульской, многоэтажных жилых домов с 0,5 парковочного места на квартиру.

Сейчас проект представлен в актовом зале администрации Октябрьского района. Ознакомится с ним можно с 18 по 27 сентября 2021 года. Сами публичные слушания планируют провести 27 сентября 2021 года в 17:30.