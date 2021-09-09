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Общество9 сентября 2021 13:51

В Самаре стартовал сервис проката самокатов E-MOTION

Самокаты можно взять в прокат на современных и безопасных станциях
Сергей ЧЕРНЫХ
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На станции можно взять заряженный самокат

На станции можно взять заряженный самокат

В Самаре на набережной стартовал сервис проката самокатов E-MOTION. Это автоматизированные станции проката электросамокатов, на которых можно кататься по всему городу, а оставлять самокат на удобной ближайшей станции.

Самокаты находятся на современной антивандальной станции. Они всегда заряжены, взять самокат можно быстро и просто благодаря удобному мобильному приложению, которое позволяет в один клик получить современное и модное транспортное средство.

На каждой станции имеются санитайзеры, что особенно актуально сейчас в условиях пандемии.

Новый сервис удобен для пользователей и оказывает положительное влияние на благоустройство. Жители города получают безопасные самокаты, а красиво оформленные станции становятся органичным дополнением городского пространства. А поскольку самокаты можно оставлять только на таких станциях, это исключает беспорядок в городе.