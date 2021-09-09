Туроператоры Самарской области рассказывают об отдыхе в нашем регионе на международном форуме

Участие в форуме позволит сформировать условия для обеспечения системного туристического потока в Самарскую область

Туроператоры из Самары принимают участие в Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2021, где рассказывают о возможностях отдыха в нашем регионе. Участие в выставке позволяет продемонстрировать широкому кругу лиц различные направления туризма в Самарской области, а также наладить партнерство между различными бизнес структурами.

В 2021 году на международном форуме российские регионы демонстрируют не только свои туристические программы, но и инвестиционные проекты. На выставке представлены проекты, которые получили поддержку со стороны федерального центра в рамках гранта федерального агентства по туризму.

- В состав делегации от департамента туризма министерства культуры Самарской области входят представители администраций городских округов Самары, Тольятти и Сызрани, туристско-информационного центра Самарской области, Жигулевского государственного природного заповедника им. И.И. Спрыгина, средств размещения, глэмпингов и кемпингов, а также туроператоры региона, - рассказали в центре развития туризма.

На форуме также состоится торжественное подписание соглашения по реализации программы Акселератора «China friendly» между министерством культуры Самарской области и Ассоциацией международного сотрудничества «Мир без границ». Самарская область к тому же подпишет контракт с Российской сетью веломаршрутов VeloRussia на реализацию совместных проектов на территории нашего региона.