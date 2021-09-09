Самарцам напомнили о безопасности на пешеходных переходах

Новые символы напоминают о несложных правилах перехода улицы

Около пешеходных переходов у Постникова оврага, на остановках возле госуниверситета и Загородного парка появились трафаретные надписи на асфальте, призванные напомнить об элементарных правилах безопасности при переходе улицы.

Акцию «Безопасный переход» провели представители Общественного молодежного парламента при думе городского округа Самара. Как рассказал председатель молодежного парламента Алексей Сатонин, появилась идея разместить подобные знаки у пешеходных переходов на наиболее оживленных улицах города.

- Мы можем по первой реакции прохожих наблюдать, что только мы успели нанести эти знаки, еще краска не просохла, а уже люди обращают внимание на них. Значит, это сработало, эффект и результат обязательно будут, - сказал Сатонин.

- Ребята замечают, как люди переходят дорогу и при этом говорят по телефону, проезжают по пешеходным переходам на велосипеде. И они своевременно решили провести такую акцию, - отметил председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту гордумы Вячеслав Звягинцев.

В молодежном парламенте надеются, что их инициатива сделает пешеходов более внимательными и, возможно, поможет кому-то сохранить здоровье и даже спасти жизнь.

- Очень важно напоминать о правилах безопасности горожанам. Не было ни одной недели, чтобы в Самаре не было происшествий на дорогах. В том числе, и с детьми, и на регулируемых пешеходных переходах. Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы ситуация на дорогах улучшилась, — подчеркнул председатель Думы Самары Алексей Дегтев.