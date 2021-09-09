«Единая Россия» начала реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах

На следующей неделе партия проведет совещания с Правительством по проекту бюджета на 2022 год и период 2023-2024 годов, где будут обсуждаться эти вопросы

Партия «Единая Россия» провела заседание правительственной комиссии по региональному развитию. Темой обсуждения стало развитие инфраструктуры, а также обеспечение горожан больницами, школами, дорогами и общественными пространствами.

Ранее инициатива партии по поддержке инфраструктурных проектов вошло в Послание Президента. Так, правительством было одобрено получение регионами бюджетных кредитов по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

Также чиновники обсудили вопрос по капительному ремонту школ. В настоящее время регионы подают заявки на участие в партийном проекте «Новая школа». В рамках данной инициативы, региональные школы могут получить оборудование, мебель, программное обеспечение, а также «Единая Россия» обеспечит средства для регионов на строительство и капремонт школ в полном объеме.

- Подобная политика партии направлена на реализацию курса всестороннего системного развития регионов. Так, например, строятся детские сады, школы, поликлиники, другие объекты инфраструктуры, благоустраиваются дворы и улицы, возводится доступное жилье, строятся и ремонтируются дороги. Тем самым, увеличивается инвестиционная привлекательность региона, - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.