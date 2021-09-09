В Самарской области снова более 400 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 9 сентября, выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Это наибольший суточный показатель в регионе с начала пандемии.

Больше всего новых случаев в Самаре, где 199 новых заболевших. В Тольятти 83 новых случаев, во главе списка также Новокуйбышевск (20), Сызрань (17) и Волжский район (14).

За прошедшие сутки 25 новых летальных случаев, умерли 12 мужчин в возрасте от 52-х до 87-ми лет, а также 13 женщин от 52-х до 84-х лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 94 300 человек, из которых выздоровели 80 109 заразившихся, умерли - 3 433.