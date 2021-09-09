В Тольятти полицейского заподозрили в мошенничестве

За передачей денег внимательно следили сотрудники ФСБ, и как только старший лейтенант полиции взял деньги, его задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного Сергея В. По версии следствия, еще в августе мужчина получил 300 тысяч рублей. Взамен обещал прекратить уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.

Деньги передавались вечером 14 августа в автомобиле, припаркованном у ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти. За процессом внимательно следили сотрудники ФСБ, и как только старший лейтенант полиции взял деньги, его задержали.

- На самом деле никак повлиять на это дело он никак не мог, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Поэтому уголовное дело в итоге возбудили по статье «Мошенничество».

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета региона, арестовывать опера не стали, обвинение ему пока официально не предъявлено.