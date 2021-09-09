Такой переход находится на Пугачевском тракте. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре в подземном переходе нарисовали два моста. Так художники Оксана Гладкова и Семён Маверский украсили обновленный переход на Пугачевском тракте. Переход отремонтировали в рамках строительства второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста.

- Нарисовали за один день, - рассказала Оксана Гладкова. - За основу концепции взяли новые мосты - через Самару и через Сок, а также дорожную тематику в принципе. Цветовую гамму также использовали соответствующую. Также в композиции использовали элементы уличного граффити.

Два моста. Фото: Ольга НОВИКОВА

Художники заверили - краска стойкая, продержится много лет.

Кроме расписных стен в переходе появились новые стены, полы, рабочие укрепили своды и положили новые коммуникации, в том числе освещение с датчиками движения. Сейчас работы подходят к завершению, переход откроют через две недели.