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Общество9 сентября 2021 15:25

В Самаре в подземном переходе нарисовали два моста

Так художники украсили обновлённый переход на Пугачевском тракте
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Такой переход находится на Пугачевском тракте.

Такой переход находится на Пугачевском тракте.

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре в подземном переходе нарисовали два моста. Так художники Оксана Гладкова и Семён Маверский украсили обновленный переход на Пугачевском тракте. Переход отремонтировали в рамках строительства второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста.

- Нарисовали за один день, - рассказала Оксана Гладкова. - За основу концепции взяли новые мосты - через Самару и через Сок, а также дорожную тематику в принципе. Цветовую гамму также использовали соответствующую. Также в композиции использовали элементы уличного граффити.

Два моста.

Два моста.

Фото: Ольга НОВИКОВА

Художники заверили - краска стойкая, продержится много лет.

Кроме расписных стен в переходе появились новые стены, полы, рабочие укрепили своды и положили новые коммуникации, в том числе освещение с датчиками движения. Сейчас работы подходят к завершению, переход откроют через две недели.

В Самаре в подземном переходе нарисовали два моста