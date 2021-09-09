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Общество9 сентября 2021 16:12

В Самаре подсудимый обматерил судью во время вынесения приговора

Теперь к его обвинению прибавилась еще одна статья
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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СК возбудил второе уголовное дело в отношении самарца

СК возбудил второе уголовное дело в отношении самарца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего самарца, который при вынесении приговора в зале суда Красноглинского района нецензурно оскорбил судью в присутствии других участников заседания.

По версии следствия, 15 марта 2021 года 29-летний подсудимый, в процессе выслушивания своего приговора по делу о разбое, высказался в адрес судьи нецензурной бранью.

В настоящее время в отношении подсудимого возбуждено еще одно уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.