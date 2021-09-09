В Самаре с 10 сентября 2021 года автобусы № 96, 205, 268 и 295 будут ходить до Петра Дубравы

В Самаре увеличили четыре маршрута автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары, в частности «Кошелев Парка», пожаловались в социальных сетях на проблему с общественным транспортом в своем районе. Представители министерства транспорта отреагировали на обращение и сообщили хорошие новости – с 10 сентября 2021 года четыре автобусных маршрута будут продлены до поселка Петра Дубрава.

Как сообщили чиновники, на маршрутах появятся новые номера автобусов. Так, № 395 (бывший 295) будет курсировать от 6-го причала в Петра Дубраву, № 368 (268) проследует от станции метро «Победы», 305д (205) от Речного вокзала до поселка, а 396 (96) от улицы Тухачевского.

Как стало известно, стоимость проезда в маршрутках от Петра Дубравы в город обещают сделать единой. То есть, доехать от «Кошелев Парка» до Речного вокзала можно будет за 35 рублей. Однако в настоящее время официальной информации по этому поводу нет.

Кроме того, в минтрансе сообщили, что маршрут №480 был увеличен на 10 единиц транспорта. Теперь на линию выходят 62 автобуса данного маршрута.