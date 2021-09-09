В Самарской области жители сел получают ключи от домов

В Самарской области продолжают строить дома для жителей сел. Регион активно включился в реализацию программы по комплексному развитию населенных пунктов. Повышение качества жизни всех жителей региона - один из пунктов стратегии лидерства Дмитрия Азарова. Наиболее эффективно по улучшению жилищных условий сельчан работают в Исаклинском, Большечерниговском, Кошкинском, Похвистневском, Сергиевском, Кинельском, Красноярском и Чедно-Вершинском районах. Недавно ключи от новых домов получили три семьи из деревни Сухарь Матак.

- Жители нашего района проявили большой интерес к новой программе, которая помогает улучшить качество жизни на селе. А самое главное – создает условия для закрепления молодежи, особенно молодых специалистов, - отметила сотрудник администрации Исаклинского района Ирина Барышева.

Сами жители, которые стали новоселами, отмечают, что подобная работа властей дает уверенность в завтрашнем дне и формирует привязанность к работодателю.

- Программа «Комплексное развитие сельских территорий» очень удачно вписалась в жизнь нашего села. Мы к таким масштабным преображениям готовились и ждали их не одно десятилетие. Уверен, что подобный проект даст толчок к увеличению численности жителей – сейчас их чуть больше 2500 человек, - уверен глава сельского поселения Малая Малышевка м.р. Кинельский Сергей Курапов.

Подобные изменения в жизни региона стали возможны благодаря работе губернатора и его команды. И власти уверены, что именно такая забота о комфорте жителей позволит повысить интерес к жизни на селе.