Новый логистический почтовый центр появился в Самарской области

Новый логистический центр уже полностью достроили

В Самарской области достроили логистический почтовый центр Почты России и группы ВТБ. Он расположен в индустриальном парке "Преображенка". Здесь откроется 650 рабочих мест. Новый логистический центр - это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и постовых отправлений. Здесь есть складские зоны и зоны обработки заказов. Площадь терминала - более 15 000 кв.м., в сутки он может обрабатывать до 300 тыс. почтовых отправлений. Самарская область стала третьим регионом в стране, где открылся такой центр.

- Открытие логистического центра Почты России позволит улучшить качество предоставления услуг тысячам жителей Самарской области, улучшит качество их жизни. Очень важно, что регион получает новые рабочие места. Мы работаем опережающими темпами, создаем в почтовых отделениях комфорт и уют для наших жителей. Уверен, мы вместе с Почтой России будем и дальше реализовывать новые проекты, создавать новые высокотехнологичные рабочие места, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, который присутствовал на открытии центра.

В зоне обслуживания - вся Самарская область. Ввести центр в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2021 года. Теперь сроки доставки писем и посылок по региону сократятся минимум на день, ведь раньше большой поток почтовых отправлений сначала шел в Казань. Стоит заметить, что в январе проект по строительству центра получил одобрение на Совете по улучшению инвестиционного климата региона. И успешной реализации способствовала поддержка властей Самарской области.