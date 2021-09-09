В Самаре приставы арестовали Porsche Cayenne девушки, которая задолжала 135 тысяч рублей по штрафам

Автомобиль эвакуировали на штраф-стоянку. Фото: ФССП по Самарской области

Судебные приставы нашли в Самаре иномарку, владелица которой задолжала по штрафам ГИБДД 135 тысяч рублей. Злостная нарушительница ПДД из соседнего региона лишилась Porsche Cayenne до тех пор, пока не погасит задолженность.

Сотрудники ФССП по Самарской области получили задание разыскать автомобиль должницы от судебных приставов из соседнего региона. Совместно с сотрудниками ГИБДД самарские приставы провели комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения иномарки.

- Сотрудниками отдела по розыску был совершен выход в автосервис, куда, согласно полученным данным, был привезен автомобиль должницы. Судебные приставы составили акт описи и ареста автомобиля, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Арестованную иномарку отправили на специализированную стоянку в Самаре. Теперь должница должна полностью погасить штрафы, чтобы вернуть свое имущество.