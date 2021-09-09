В Самаре 9 сентября 2021 года открылась первая в России ретро-почта

В здании также организовали выставочное пространство и сообщество филателистов ПФО

9 сентября 2021 года в Самаре открылась первая в стране ретро-почта, которая стилизована под эпоху дореволюционной России. На торжественной церемонии открытия почтового отделения присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат госдумы Александр Хинштейн, а также генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Ретро-почта расположена в здании Дома купца Иванова в историческом центре Самары. Усадьба Иванова была построена в конце XIX века, и является яркой городской постройкой того времени. В дореволюционные времена в здании на самом деле располагалось почтовое отделение

- Реализация проекта позволила восстановить и сохранить объект культурного наследия, наполнить его новой жизнью, не меняя исторического облика. На стенах и потолках воссоздана оригинальная лепнина позапрошлого века, максимально бережно сохранены все оригинальные элементы старинного здания, - отметили в правительстве региона.

Помимо стилизованного внутреннего убранства почты, сотрудники также одеты в форму того времени. Само почтовое отделение функционирует в рабочем режиме, а на втором этаже усадьбы расположилось выставочное пространство. Экспозиция посвящена истории почты в Самарской губернии, там собраны предметы обихода почтальонов различных эпох, а также фронтовые письма и другие предметы, связанные с почтой.

Также в здании ретро-почты теперь базируется единственного в Поволжье общество филателистов. Совместно с Союзом филателистов России, здесь также планируется организовывать выставки.