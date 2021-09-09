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Общество9 сентября 2021 20:45

В Самаре 10 сентября 2021 года испанский художник распишет трамвай

Вагон самарского трамвая распишут в рамках фестиваля Samara Ground Art Festival
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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По улицам Самары будет ездить эксклюзивный трамвай, преображенный руками уличного художника

По улицам Самары будет ездить эксклюзивный трамвай, преображенный руками уличного художника

В Самаре продолжается проект Samara Ground Art Festival, в рамках которого знаменитые уличные художники преображают различные объекты. В основном стритартисты создают муралы на торцах самарских многоэтажек, а 10 сентября испанский художник российкого происхождения Вячеслав Гунин (SAV45), распишет вагон трамвая.

Вячеслав Гунин родился в России, но уже 20 лет живет в Испании. Он является победителем международных конкурсов и фестивалей. Работы SAV45 украшают многие города России и мира. Художник работал на L’Arcada Gallery, Art Gallery Show Monaco, Street ArtPlace Gallery, UrbanNationMuseum.

Напомним, международный арт-проект Samara Ground Art Festival проходит в Самарской области уже во второй раз. В этом году художники нарисуют 15 муралов – девять в Самаре и шесть в Тольятти. Кроме того, на улицах города появятся необычные скульптуры, созданные уличными художниками.