Прямые рейсы Самара - Египет в сентябре 2021 года запустили из Курумоча

В Египте теперь ждут самарцев Фото: другой источник.

Прямые рейсы Самара - Египет появились в расписании аэропорта Курумоч в сентябре 2021 года. Теперь улететь из Поволжской столицы можно будет в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Летать на популярные курорты на Красном море будет компания S7. В Хургаду первый рейс вылетит 4 ноября в 12.10. Выполняться они будут раз в неделю по четвергам.

С 1 ноября самолеты будут летать напрямую из Самары в Шарм-Эль-Шейх. Выполняться рейсы будут по понедельникам, планируется, что отправление будет происходить в 12.10, вылет раз в неделю.

Туроператоры встретили новость радостно, ведь теперь туристов можно отправлять на курорт напрямую. Напомним, что авиасообщение между Самарой и Египтом было прервано на долгое время из-за коронавируса, на курорте была достаточно неблагополучная ситуация. В аэропорту уточняют, что путешественники должны сами выяснить, каковы санитарные требования принимающей стороны на данный момент. Также самолеты S7 отправятся на курорты Египта из Екатеринбурга, Казани и Москвы. Стоимость билетов пока неизвестна, так как продажи на рейсы на сайте авиакомпании еще не открыты.