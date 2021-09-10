В суде Самары не стали рассматривать дело антипрививочников

Антипрививочникам отказали в иске Фото: Иван Макеев

Октябрьский районный суд Самары вернул истцам заявление, в котором они просили оспорить постановление главного санитарного врача региона Светланы Архиповой, в котором прописывалась обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Главный истец Н.Ш. Джапарова, однако известно, что иск коллективный и подписан сразу несколькими лицами.

Поданное заявление рассмотрел судья районного суда и вынес решение, что данное дело не относится к компетенции его ведомства. Речь идет о нормативном правовом акте, это дело неподсудно данному суду и должно рассматриваться на другом уровне.

В судебном постановлении отмечено, что истец вправе отправиться с заявлением в Самарский областной суд, где им, возможно, повезет больше.

Напомним, что недовольство местных жителей вызвало постановление, вводящее обязательную вакцинацию не менее 60% работников школ, социальных учреждений, медиков, сотрудников сферы услуг. Это понравилось не всем. Люди жалуются, что получают угрозы от работодателей по поводу увольнения. Правда, пока с конкретным случаем в трудовую инспекцию никто не обращался.