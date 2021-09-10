В Самарской области в выходные 11 и 12 сентября 2021 года ожидается потепление до +19, без дождей

В выходные осадков не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 10-12 сентября 2021 года. Суббота и воскресенье в регионе осадков не ожидается, днем будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до +19 градусов.

10 сентября, в пятницу, по прогнозу ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +17…+19 градусов, а ночью до +9. Местами по области возможна гроза, а также порывистый ветер 15-18 м/с.

В субботу, 11 сентября, днем в Самаре будет преимущественно без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется до +19 градусов, а вот в ночь на воскресенье заметно похолодает +1…+6 градусов.

12 сентября 2021 года, в воскресенье, синоптики также не прогнозируют дождей. Воздух днем прогреется до +19 градусов.