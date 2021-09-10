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Происшествия10 сентября 2021 7:42

В Самаре утром 10 сентября 2021 года парализовало проспект Кирова из-за ДТП с троллейбусом

Авария произошла в районе пересечения с Московским шоссе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Движение на данном участке затруднено

Движение на данном участке затруднено

Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Утром, 10 сентября 2021 года, на проспекте Кирова, не доезжая кольца на Московском шоссе, произошло ДТП с троллейбусом. На участке по проспекту Кирова от Стара-Загоры до Московского шоссе парализовало движение транспорта.

Как сообщает журналист «КП-Самара», который стал свидетелем происшествия, легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом №12 прямо перед остановкой общественного транспорта. Участники аварии заняли практически обе полосы движения, автомобили могут объехать их только с непосредственным выездом на встречную полосу.

В настоящее время информации о пострадавших нет, на момент публикации новости, полицейские еще не прибыли к месту ДТП.