В Самаре за неделю подорожали картофель и капуста, а вот морковь стала дешевле

Некоторые овощи подорожали, но есть и те, чья цена снизилась Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарастат подготовил отчет об изменениях цен на потребительские товары и услуги за период с 31 августа по 6 сентября 2021 года. Согласно приведенной статистике, за неделю на рынке Самарской области подешевели морковь и помидоры, а вот картофель и капуста резко выросли в цене.

Эксперты отметили, что за отчетный период подорожали овощи и детские товары. Так, картофель увеличился в цене на 1,5% и стал стоить 36 рублей за кг, капуста выросла на 1,7% - 37 руб/кг, а также на 1% подорожали куриные яйца.

В категории детских товаров, наибольший рост цен замечен на подгузники – за неделю цена выросла на 4,1%. Также на 3% подорожало детское питание в виде овощных пюре.

В Самарастате отметили, что за неделю в Самарской области снизилась цена на отдельные виды товаров. Так, морковь подешевела на 6,8% и теперь ее можно купить за 50,7 рублей за кг, а также наблюдается снижение цены на помидоры.